На Днепропетровщине задержали прокурора, схемы которого нанесли государству ущерб на 8 млн грн

1 августа, 2019, 17:44

Прокурор наложил арест на изъятое имущество - урожай - и, вопреки запрету, лично продал его в 10 раз дешевле, обогатившись на 882 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках мероприятий по защите бизнеса и противодействию системной коррупции в правоохранительных органах сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ совместно с ГБР уличили в превышении властных полномочий прокурора одной из местных прокуратур Днепропетровской области.

Установлено, что прокурор выступал процессуальным руководителем в уголовном производстве по рейдерскому захвату и незаконной обработке 420 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности одного из частных акционерных обществ региона.

Во время досудебного следствия чиновник инициировал наложение ареста на изъятое имущество - урожай технических культур. Вопреки постановлению суда о запрете распоряжаться и использовать изъятые посевы до принятия окончательного решения, чиновник лично продал местному коммерсанту урожай через товарную биржу. Через эти махинации прокурор обогатился на 882 тыс. грн. В то же время, по заключению экспертов, реальная рыночная стоимость арестованного имущества в 10 раз больше. Таким образом, по предварительным оценкам, был нанесен ущерб государственному бюджету на 8 млн грн.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 365 Уголовного Кодекса Украины прошли обыски в местной прокуратуре, отделениях полиции и на товарной бирже. Во время следственных действий изъяты материалы, подтверждающие противоправную деятельность должностного лица.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц, возможно причастных к сделке.