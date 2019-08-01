Минрегион рассказал, когда лучше менять окна
1 августа, 2019, 15:49
Перед тем, как менять в квартире окна, надо обратить внимание на 3 параметра: время, цена, качество
Об этом рассказал заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.
Отмечается, что весна для замены окон - прекрасное время.
Парцхаладзе объяснил почему:
- Время. Очереди на изготовление и установку окон уже формируются, но они не такие интенсивные, как летом и осенью.
- Цены. Еще зимние.
- Качество. Мартовские заморозки помогут выявить брак.
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