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Espreso.tvОбществоМинрегион рассказал, когда лучше менять окна

Минрегион рассказал, когда лучше менять окна


фото: vashbalkon.lviv
Перед тем, как менять в квартире окна, надо обратить внимание на 3 параметра: время, цена, качество

Об этом рассказал заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.

Отмечается, что весна для замены окон - прекрасное время.

Парцхаладзе объяснил почему:

  • Время. Очереди на изготовление и установку окон уже формируются, но они не такие интенсивные, как летом и осенью.
  • Цены. Еще зимние.
  • Качество. Мартовские заморозки помогут выявить брак.

 

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