ГБР вызывает на допрос экс-министра МВД времен Януковича
1 августа, 2019, 22:45
Государственное бюро расследований вызвало на допрос экс-министра внутренних дел Анатолия Могилева по делу об аннексии Крыма
Об этом Анатолий Могилев сообщил в социальных сетях.
"В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению в деле об аннексии Крыма. Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление - это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идет о бездеятельности первых лиц государства в период аннексии территории Украины", - написал экс глава МВД.
В января 2018 года Могилев давал показания в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича.
- Напомним, что в период аннексии русскими Крыма и.о. президента Украины был Александр Турчинов.
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