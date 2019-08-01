ГБР вызывает на допрос экс-министра МВД времен Януковича

1 августа, 2019, 22:45

Государственное бюро расследований вызвало на допрос экс-министра внутренних дел Анатолия Могилева по делу об аннексии Крыма

Об этом Анатолий Могилев сообщил в социальных сетях.

"В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению в деле об аннексии Крыма. Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление - это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идет о бездеятельности первых лиц государства в период аннексии территории Украины", - написал экс глава МВД.

В января 2018 года Могилев давал показания в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича.