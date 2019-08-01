ГБР открыло дело из-за деятельности должностных лиц НБУ, которая могла подорвать обороноспособность
Об этом сообщила пресс-служба бюро в комментарии Радио Свобода.
"По результатам рассмотрения письма Офиса президента Украины было зарегистрировано уголовное производство относительно возможных злоупотреблений служебным положением должностных лиц Национального банка Украины, что могло причинить тяжкие последствия и подорвать обороноспособность государства", - рассказали в ГБР.
Уголовное производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса: 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 111 (государственная измена).
Государственное бюро расследований пока не разглашает деталей производства, ссылаясь на тайну следствия.
-
Напомним, 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Порошенко не пришел из-за того, что участвовал в предвыборной агитации.
-
Директор ГБР Роман Труба сообщил , что Порошенко повторно вызовут после 21 июля.
-
Ранее экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в Telegram-канале , что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода Кузница на Рыбацком".
-
24 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР . В ГБР заявили, что не знают, зачем Порошенко пришел в Бюро 24 июля, поскольку допрос запланирован на следующий день - 25 июля.
-
30 июля Порошенко утверждал , что директор Государственного бюро расследований Роман Труба передает материалы в отношении него голове Офиса президента Андрею Богдану, а тот - бывшему заместителю главы Администрации експрезидента Виктора Януковича Андрею Портнову.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-