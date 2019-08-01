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Espreso.tvОбществоГБР открыло дело из-за деятельности должностных лиц НБУ, которая могла подорвать обороноспособность

ГБР открыло дело из-за деятельности должностных лиц НБУ, которая могла подорвать обороноспособность


фото: 5.ua
Государственное бюро расследований Украины открыло производство из-за деятельности должностных лиц Национального банка Украины, которая могла подорвать обороноспособность государства

Об этом сообщила пресс-служба бюро в комментарии Радио Свобода.

"По результатам рассмотрения письма Офиса президента Украины было зарегистрировано уголовное производство относительно возможных злоупотреблений служебным положением должностных лиц Национального банка Украины, что могло причинить тяжкие последствия и подорвать обороноспособность государства", - рассказали в ГБР.

Уголовное производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса: 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 111 (государственная измена).

Государственное бюро расследований пока не разглашает деталей производства, ссылаясь на тайну следствия.

  • Напомним, 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Порошенко не пришел из-за того, что участвовал в предвыборной агитации.

  • Директор ГБР Роман Труба сообщил , что Порошенко повторно вызовут после 21 июля.

  • Ранее экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в Telegram-канале , что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода Кузница на Рыбацком".

  • 24 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР . В ГБР заявили, что не знают, зачем Порошенко пришел в Бюро 24 июля, поскольку допрос запланирован на следующий день - 25 июля.

  • 30 июля Порошенко утверждал , что директор Государственного бюро расследований Роман Труба передает материалы в отношении него голове Офиса президента Андрею Богдану, а тот - бывшему заместителю главы Администрации експрезидента Виктора Януковича Андрею Портнову.

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