ГБР открыло дело из-за деятельности должностных лиц НБУ, которая могла подорвать обороноспособность

1 августа, 2019, 13:23

Государственное бюро расследований Украины открыло производство из-за деятельности должностных лиц Национального банка Украины, которая могла подорвать обороноспособность государства

Об этом сообщила пресс-служба бюро в комментарии Радио Свобода.

"По результатам рассмотрения письма Офиса президента Украины было зарегистрировано уголовное производство относительно возможных злоупотреблений служебным положением должностных лиц Национального банка Украины, что могло причинить тяжкие последствия и подорвать обороноспособность государства", - рассказали в ГБР.

Уголовное производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса: 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 111 (государственная измена).

Государственное бюро расследований пока не разглашает деталей производства, ссылаясь на тайну следствия.