Финляндия ужесточит условия въезда на территорию страны для россиян

1 августа, 2019, 11:45

За месяц при подаче документов на финскую визу гражданам России придется предоставлять справку о доходах и маршрут своего путешествия по Финляндии

Об этом сообщает Yle.

С осени при подаче на финскую визу россиянам придется в обязательном порядке предоставлять следующие данные: подтверждение наличия средств к существованию, например, трудовой договор, актуальную банковскую выписку за последние шесть месяцев, а также свидетельство о владении недвижимостью в России.

Эти изменения коснутся заявлений, которые подают в визовый отдел консульства или визовые центры, расположенные по всей России.

Финляндия по-прежнему при необходимости спрашивала эту информацию у туристов, однако с начала осени предоставлять ее будет необходимо в обязательном порядке.