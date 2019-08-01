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Espreso.tvМирФинляндия ужесточит условия въезда на территорию страны для россиян

Финляндия ужесточит условия въезда на территорию страны для россиян


фото: ukrinform
За месяц при подаче документов на финскую визу гражданам России придется предоставлять справку о доходах и маршрут своего путешествия по Финляндии

Об этом сообщает Yle.

С осени при подаче на финскую визу россиянам придется в обязательном порядке предоставлять следующие данные: подтверждение наличия средств к существованию, например, трудовой договор, актуальную банковскую выписку за последние шесть месяцев, а также свидетельство о владении недвижимостью в России.

Эти изменения коснутся заявлений, которые подают в визовый отдел консульства или визовые центры, расположенные по всей России.

Финляндия по-прежнему при необходимости спрашивала эту информацию у туристов, однако с начала осени предоставлять ее будет необходимо в обязательном порядке.

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