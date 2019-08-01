Футболист сельской команды установил уникальный рекорд в УПЛ

1 августа, 2019, 11:47

В поединке 1-го тура премьер-лиги нападающий ковалевского "Колоса" Владимир Лысенко сыграл за 9-ю команду высшего дивизиона

Об этом сообщает ТСН.

В матче 1-го тура "Колос" - "Мариуполь" был зафиксирован уникальный для украинской элиты, рекорд. На 76-й минуте на поле появился Владимир Лысенко, для которого "Колос" является 9-м клубом в высшем дивизионе нашей страны.

За карьеру в премьер-лиге Лысенко успел сыграть за такие клубы как "Кривбасс", "Динамо", "Арсенал", "Металлист", "Говерлу", "Волынь", "Севастополь" и "Олимпик".

Всего в нападающего 151 матч в УПЛ и 20 забитых мячей.