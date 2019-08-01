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Espreso.tvОбществоДело Межигорья: ГПУ завершила следствие по "хищениям" Ющенко

Дело Межигорья: ГПУ завершила следствие по "хищениям" Ющенко


фото: bbc
Управление специальных расследований Генпрокуратуры завершило следствие в отношении экс-президента Виктора Ющенко в деле выведения из государственной собственности резиденции "Межгорье"

Об этом сообщил начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Родионов, передает "Укринформ".

"Расследование по делу Виктора Ющенко уже завершено. Сейчас адвокаты знакомятся с материалами дел. Мы готовимся к передаче обвинительного акта в суд", - сказал он.

По словам Родионова, свидетели по этому делу - бывшие первые лица государства времен президентства Ющенка. В частности, речь идет об одном из премьер-министров, однако фамилию он не уточнил.

Напомним, что премьерами в период президентства Ющенко были Виктор Янукович, Юрий Ехануров и Юлия Тимошенко.

Кроме того, Родионов сказал, что ГПУ обжаловала в Киевском апелляционном суде уже второй отказ Печерского суда Киева арестовывать имущество Ющенко.

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