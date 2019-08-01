Дело Межигорья: ГПУ завершила следствие по "хищениям" Ющенко
Об этом сообщил начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Родионов, передает "Укринформ".
"Расследование по делу Виктора Ющенко уже завершено. Сейчас адвокаты знакомятся с материалами дел. Мы готовимся к передаче обвинительного акта в суд", - сказал он.
По словам Родионова, свидетели по этому делу - бывшие первые лица государства времен президентства Ющенка. В частности, речь идет об одном из премьер-министров, однако фамилию он не уточнил.
Напомним, что премьерами в период президентства Ющенко были Виктор Янукович, Юрий Ехануров и Юлия Тимошенко.
Кроме того, Родионов сказал, что ГПУ обжаловала в Киевском апелляционном суде уже второй отказ Печерского суда Киева арестовывать имущество Ющенко.
- Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ объявила подозрение Ющенко по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
- Адвокат Ющенко заявил, что его клиент готов доказывать в суде свою невиновность в деле по содействию выведению из госсобственности резиденции Межигорье.
- 5 июля Генпрокуратура Украины попросила суд арестовать имущество Ющенко.
- 10 июля Печерский суд отказал Генеральной прокуратуре в аресте имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко.
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