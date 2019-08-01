Более 30 тыс. просмотров за первые часы: alyona alyona выпустила новый клип

1 августа, 2019, 13:42

Состоялась премьера восьмого видео украинской реперши alyona alyona на песню "Большая и смешная"

Клип обнародован на YouTube-канале исполнительницы.

Открытие этого года alyona alyona выпустила новое видео на автобиографический сингл "Большая и смешная". В клипе реперша читает на фоне кадров из своей жизни. Режиссером выступил киевский рэп-исполнитель и клипмейкер Delta Arthur.

Сингл вошел в дебютный альбом alyona alyona "Пушка" , релиз которого состоялся в апреле 2019 года.

7 августа аlyona аlyona выступит на Sziget-2019 в первый день фестиваля.