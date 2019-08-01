Более 30 тыс. просмотров за первые часы: alyona alyona выпустила новый клип
1 августа, 2019, 13:42
Состоялась премьера восьмого видео украинской реперши alyona alyona на песню "Большая и смешная"
Клип обнародован на YouTube-канале исполнительницы.
Открытие этого года alyona alyona выпустила новое видео на автобиографический сингл "Большая и смешная". В клипе реперша читает на фоне кадров из своей жизни. Режиссером выступил киевский рэп-исполнитель и клипмейкер Delta Arthur.
Сингл вошел в дебютный альбом alyona alyona "Пушка" , релиз которого состоялся в апреле 2019 года.
7 августа аlyona аlyona выступит на Sziget-2019 в первый день фестиваля.
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