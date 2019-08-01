Бекирова заставляют заявлять, что Джемилев, Ислямов и Чубаров готовили теракт в Крыму

1 августа, 2019, 10:20

Пленника Кремля Эдема Бекирова следователи заставляют свидетельствовать против Рефата Чубаров, Мустафы Джемилева и Ленура Ислямова

Об этом заявил глава Меджилсу Рефат Чубаров во время пресс-конференции, передает Укринформ .

"Там ситуация очень простая. Ему говорят:" Дай подтверждение о том, что тебя использовали Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, Ленур Ислямов, что они готовили террористический акт в Крыму - и все у тебя будет хорошо ", - рассказал глава Меджлиса.

По его словам, Бекиров поставили ультиматум, цена которого - человеческая жизнь.

"Идут не просто пытки из-за его физического состояние, а ультиматум, где на кону - жизнь человека", - сказал Чубаров.

Ранее сообщалось, что Бекиров написал заявление о голодовке, если его переведут из СИЗО Симферополя.