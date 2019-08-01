Бекирова заставляют заявлять, что Джемилев, Ислямов и Чубаров готовили теракт в Крыму
1 августа, 2019, 10:20
Пленника Кремля Эдема Бекирова следователи заставляют свидетельствовать против Рефата Чубаров, Мустафы Джемилева и Ленура Ислямова
Об этом заявил глава Меджилсу Рефат Чубаров во время пресс-конференции, передает Укринформ .
"Там ситуация очень простая. Ему говорят:" Дай подтверждение о том, что тебя использовали Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, Ленур Ислямов, что они готовили террористический акт в Крыму - и все у тебя будет хорошо ", - рассказал глава Меджлиса.
По его словам, Бекиров поставили ультиматум, цена которого - человеческая жизнь.
"Идут не просто пытки из-за его физического состояние, а ультиматум, где на кону - жизнь человека", - сказал Чубаров.
Ранее сообщалось, что Бекиров написал заявление о голодовке, если его переведут из СИЗО Симферополя.
- 12 декабря 2018 на въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала жителя Новоалексеевка Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. В дальнейшем оккупационный суд Симферополя арестовал активиста.
- Оккупанты обвиняют Бекирова в хранении и перевозке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.
- Бекиров имеет инвалидность первой группы, болеет сахарным диабетом и передвигается с помощью протеза ноги. В январе 2018 года Бекиров пережил сложную операцию на сердце, во время которой ему установили 4 шунта.
- Жена Бекирова сообщила, что он заболел воспалением легких .
- ЕСПЧ обязал РФ допустить к тяжелобольному политзаключенному Бекирову независимых врачей.
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