Баталия между кандидатами на проблемном округе №50 вышла за пределы правового поля, - Слипачук
Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает Еспресо.TV .
Одним из самых известных проблемных округов является 50-й округ в Донецкой области. "Баталии между кандидатами на 1 место выходят за пределы правового поля", - отметила Слипачук.
Она добавила, что эта ОИК получила дополнительное время для подтверждения итогов голосования и составления протоколов.
"Количество исков здесь самое большое, теперь нужно провести перерасчет на 3 УИК", - сказала глава ЦИК.
Она уточнила, что прибытие комиссии с протоколом "уточненный" ожидается завтра в 12:00. ЦИК будет подчеркивать, что существует уголовная ответственность за нарушение избирательного законодательства.
"Мы благодарны Нацполиции за обеспечение сохранности документации: оригиналов бюллетеней, талонов и т.д.", - добавила Слипачук.
- Напомним, 22 июля в Покровске началась протестная акция за подсчет голосов, люди установили палатки, сносили шины.
- Для стабилизации ситуации в округе №50 в Покровске во время подсчета голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции.
- 24 июля ребята "спортивного вида" угрожали активистам.
- 29 июля в Покровске исчез глава и секретарь окружной избирательной комиссии №50 вместе с протоколами
- 30 июля молодчики напали на самовыдвиженца Аксенова во время выступления в "Укринформе"
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-