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Espreso.tvОбществоБаталия между кандидатами на проблемном округе №50 вышла за пределы правового поля, - Слипачук

Баталия между кандидатами на проблемном округе №50 вышла за пределы правового поля, - Слипачук


фото: facebook
Наибольшее количество судебных исков связано с округом №50 в Покровске в Донецкой области

Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает Еспресо.TV .

Одним из самых известных проблемных округов является 50-й округ в Донецкой области. "Баталии между кандидатами на 1 место выходят за пределы правового поля", - отметила Слипачук.

Она добавила, что эта ОИК получила дополнительное время для подтверждения итогов голосования и составления протоколов.

"Количество исков здесь самое большое, теперь нужно провести перерасчет на 3 УИК", - сказала глава ЦИК.

Она уточнила, что прибытие комиссии с протоколом "уточненный" ожидается завтра в 12:00. ЦИК будет подчеркивать, что существует уголовная ответственность за нарушение избирательного законодательства.

"Мы благодарны Нацполиции за обеспечение сохранности документации: оригиналов бюллетеней, талонов и т.д.", - добавила Слипачук.

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