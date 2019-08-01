Баталия между кандидатами на проблемном округе №50 вышла за пределы правового поля, - Слипачук

1 августа, 2019, 12:39

Наибольшее количество судебных исков связано с округом №50 в Покровске в Донецкой области

Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает Еспресо.TV .

Одним из самых известных проблемных округов является 50-й округ в Донецкой области. "Баталии между кандидатами на 1 место выходят за пределы правового поля", - отметила Слипачук.

Она добавила, что эта ОИК получила дополнительное время для подтверждения итогов голосования и составления протоколов.

"Количество исков здесь самое большое, теперь нужно провести перерасчет на 3 УИК", - сказала глава ЦИК.

Она уточнила, что прибытие комиссии с протоколом "уточненный" ожидается завтра в 12:00. ЦИК будет подчеркивать, что существует уголовная ответственность за нарушение избирательного законодательства.

"Мы благодарны Нацполиции за обеспечение сохранности документации: оригиналов бюллетеней, талонов и т.д.", - добавила Слипачук.