Астрономы нашли планету, где предположительно есть жизнь

1 августа, 2019, 18:11

Потенциально обитаемую планету астрономы нашли за пределами Солнечной системы и отнесли к классу "суперземель". Ведь, планета значительно больше Земли

Об этом сообщает Phys.org.

"Это восхищает, поскольку это первая в истории человечества суперземля, которая находится вблизи", - сказала Лиза Калтенеггер, доцент астрономии, директор Корнелловского института Карла Сагана.

Экзопланета GJ 357 d находится на расстоянии 31 светового года от Земли. Она была обнаружена в начале 2019 года благодаря Транзитному спутнику для исследования экзопланет (TESS) НАSА &. Астрономы заметили планету на фоне диска родительской звезды. Ее отнесли к классу суперземель, значительно превышающих Землю по массе.

По словам исследователей, по своим показателям экзопланета может иметь привычные для нас формы жизни. Главным отличием этой планеты является плотная атмосфера, которая могла способствовать появлению живых организмов.