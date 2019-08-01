67% норвежцев считают Путина и Россию угрозой миру в мире, - опрос

1 августа, 2019, 14:35

Две трети граждан Норвегии видят угрозу в России и Путине, столько же подобным образом относятся к Трампу

Об этом свидетельствуют данные опроса Ipsos, проведенного для норвежского издания Dagbladet.

67% населения Норвегии считают, что Владимир Путин и Россия представляют угрозу миру во всем мире. Этот показатель на 10% увеличился по сравнению с результатами подобного опроса в декабре прошлого года.

Прошлым летом этот показатель составлял 45%, следовательно норвежцы стали более скептически относиться к России.

Вообще не чувствуют угрозы со стороны России и ее президента только 2% опрошенных.

В отношении президента США Дональда Трампа, 69% норвежцев видят в нем угрозу миру.

В Норвегии в последние годы было рассмотрено несколько дел, касающихся России, но один конкретный случай в России привлек больше внимания: дело о шпионаже против Фруде Берга.

Он был арестован в Москве 5 декабря 2017 года, так как российская ФСБ считала, что он был на задании в норвежской разведки. Берг был обвинен в шпионаже, но не признал себя виновным.

В апреле этого года он был приговорен к 14 годам лишения свободы.

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