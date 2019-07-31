Зинченко попал в топ-10 самых дорогих левых защитников чемпионата Англии

31 июля, 2019, 15:54

Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников английской премьер-лиги

Об этом сообщает Transfermarkt.

Трансферная стоимость основного футболиста сборной Украины Александра Зинченко составляет 20 млн евро, что позволяет ему находиться на 9-й строчке среди всех левых защитников премьер-лиги Англии.

Украинец оказался сразу за дуэтом из "Тоттенхэма" Беном Дэвисом и Дэнни Роузом (стоимость каждого составляет 25 млн евро).

Во главе списка оказался Эндрю Робертсон из "Ливерпуля" (60 млн евро), вторым идет Маркос Алонсо ( "Челси", 40 млн евро), третье и четвертое место со стоимостью в 35 млн евро делят Бен Чилвелл с "Лестера" и конкурент Зинченко по "Манчестер Сити" - Бенжамен Мэнди.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл в чемпионате Англии 14 матчей, в его активе 3 результативные передачи.