Зеленский требует отремонтировать аэропорт в Черкассах
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Директор аэропорта Иван Далибожак отметил, что капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы начат в 2018 году. Стоимость работ составляет 128 млн грн.
Директор отметил, что из Черкасс в Киев ведет единственная дорога, поэтому есть необходимость в авиасообщении. По его словам, до 1 декабря полосу планируют сдать в эксплуатацию.
"А техника сегодня появилась или была? Очень много областей, где техника появляется в день моего выезда ", - обратился к присутствующим журналистам Зеленский.
Кроме того, Зеленский спросил, сколько нужно средств и времени, чтобы полностью завершить комплекс.
По словам местных чиновников, для этого необходимо два года и около 750 млн грн. Однако, строительство можно разбить на очереди и параллельно запустить авиасообщение.
"Вы обращались к бизнесу, крупным предприятиям области, чтобы они помогли с финансированием?" - поинтересовался Зеленский.
Со своей стороны заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук отметил, что переговоры с бизнесом проводятся, но бизнес ждет формирования нового правительства.
"Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт", - подчеркнул Зеленский.
- Заметим, Черкасский аэропорт был открыт в 1984 году. Он имел статус международного и обслуживал до 80 рейсов в сутки. Регулярное авиационное сообщение в аэропорту не осуществляется с 1997 года, окончательно он прекратил принимать самолеты в 2001 году. В 2018-м начат капитальный ремонт полосы. Строительная готовность объекта на середину июля 2019 года - 43%.
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