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Espreso.tvОбществоЗеленский требует отремонтировать аэропорт в Черкассах

Зеленский требует отремонтировать аэропорт в Черкассах


фото: president.gov.ua
31 июля, во время рабочей поездки на Черкасчину Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел Черкасский аэропорт и выяснил сколько нужно времени и средств для завершения капитального ремонта

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Директор аэропорта Иван Далибожак отметил, что капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы начат в 2018 году. Стоимость работ составляет 128 млн грн.

Директор отметил, что из Черкасс в Киев ведет единственная дорога, поэтому есть необходимость в авиасообщении. По его словам, до 1 декабря полосу планируют сдать в эксплуатацию.

"А техника сегодня появилась или была? Очень много областей, где техника появляется в день моего выезда ", - обратился к присутствующим журналистам Зеленский.

Кроме того, Зеленский спросил, сколько нужно средств и времени, чтобы полностью завершить комплекс.

По словам местных чиновников, для этого необходимо два года и около 750 млн грн. Однако, строительство можно разбить на очереди и параллельно запустить авиасообщение.

"Вы обращались к бизнесу, крупным предприятиям области, чтобы они помогли с финансированием?" - поинтересовался Зеленский.

Со своей стороны заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук отметил, что переговоры с бизнесом проводятся, но бизнес ждет формирования нового правительства.

"Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт", - подчеркнул Зеленский.

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  • Заметим, Черкасский аэропорт был открыт в 1984 году. Он имел статус международного и обслуживал до 80 рейсов в сутки. Регулярное авиационное сообщение в аэропорту не осуществляется с 1997 года, окончательно он прекратил принимать самолеты в 2001 году. В 2018-м начат капитальный ремонт полосы. Строительная готовность объекта на середину июля 2019 года - 43%.

 

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