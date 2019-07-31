Зеленский требует отремонтировать аэропорт в Черкассах

31 июля, 2019, 16:10

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Директор аэропорта Иван Далибожак отметил, что капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы начат в 2018 году. Стоимость работ составляет 128 млн грн.

Директор отметил, что из Черкасс в Киев ведет единственная дорога, поэтому есть необходимость в авиасообщении. По его словам, до 1 декабря полосу планируют сдать в эксплуатацию.

"А техника сегодня появилась или была? Очень много областей, где техника появляется в день моего выезда ", - обратился к присутствующим журналистам Зеленский.

Кроме того, Зеленский спросил, сколько нужно средств и времени, чтобы полностью завершить комплекс.

По словам местных чиновников, для этого необходимо два года и около 750 млн грн. Однако, строительство можно разбить на очереди и параллельно запустить авиасообщение.

"Вы обращались к бизнесу, крупным предприятиям области, чтобы они помогли с финансированием?" - поинтересовался Зеленский.

Со своей стороны заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук отметил, что переговоры с бизнесом проводятся, но бизнес ждет формирования нового правительства.

"Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт", - подчеркнул Зеленский.