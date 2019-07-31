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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил уполномоченных в Антимонопольный комитет

Зеленский назначил уполномоченных в Антимонопольный комитет


фото: tsn
Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух новых уполномоченных Антимонопольного комитета - Наталью Буроменскую и Ольгу Нечитайло

Соответствующие указы появились на сайте Офиса президента 31 июля.

Наталья Буроменская - адвокат, начальник договорно-правового отдела Vodafone Украина, жена аудитора НАБУ Михаила Буроменского. На внеочередных парламентских выборах была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" (№85 в списке).

Ольга Нечитайло - сотрудница организации BRDO (ранее работала в АМКУ в должности главного специалиста, вела дела ДТЭК). Нечитайло занимается энергетикой в Офисе эффективного регулирования BRDO, откуда в Офис президента пришел работать Алексей Гончарук (заместитель руководителя Офиса президента).

  • Напомним, 5 июля президент Зеленский подписал указ об увольнении из АМКУ Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.
  • Экс-госуполномоченный Загребельская решила обжаловать приказ о ее увольнении и подала в суд на президента. Верховный Суд истребует в Антимонопольном комитете документы по делу об увольнении бывшей государственного уполномоченного Агии Загребельской. Она считает, что глава государства уволил ее не по процедуре.
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