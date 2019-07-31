Зеленский назначил уполномоченных в Антимонопольный комитет

31 июля, 2019, 16:25

Соответствующие указы появились на сайте Офиса президента 31 июля.

Наталья Буроменская - адвокат, начальник договорно-правового отдела Vodafone Украина, жена аудитора НАБУ Михаила Буроменского. На внеочередных парламентских выборах была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" (№85 в списке).

Ольга Нечитайло - сотрудница организации BRDO (ранее работала в АМКУ в должности главного специалиста, вела дела ДТЭК). Нечитайло занимается энергетикой в Офисе эффективного регулирования BRDO, откуда в Офис президента пришел работать Алексей Гончарук (заместитель руководителя Офиса президента).