//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗахват храма ПЦУ в Крыму: Минкульт обратился к международным организациям

Захват храма ПЦУ в Крыму: Минкульт обратился к международным организациям


фото: atr
Минкульт Украины призвал международные организации отреагировать на нарушение прав религиозной общины ПЦУ на территории аннексированного Россией Крыма

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

Министерство культуры Украины в очередной раз обращает внимание и осуждает преступные действия оккупационных властей Российской Федерации в Автономной Республике Крым, связанные с нарушением права на свободу вероисповедания и имущественных прав религиозных организаций.

"Так, в очередной раз можно констатировать преступление по категории "захват культовых зданий, осквернение, повреждение или уничтожение религиозной святыни". В частности, 24 июля 2019 года в г. Симферополе. Из кафедрального собора святого равноапостольного князя Владимира и княгини Ольги Украинской православной церкви (ПЦУ) была похищена церковная утварь. Под прикрытием осуществления ремонтных работ (которые ведутся с конца июня текущего года) по протекции так называемого "Министерства имущественных и земельных отношений Крыма" осуществлен рейдерский захват и происходит варварская порча имущества Крымской епархии Украинской православной церкви (ПЦУ)", - сообщили в Минкультуры.

С начала оккупации Автономной Республики Крым Российской Федерацией предприняты многочисленные факты правонарушений на почве ненависти по признаку религиозных убеждений. В частности такие правонарушения, кроме "захвата культовых зданий, осквернения, повреждения или уничтожения религиозных святынь", осуществлены по направлениям: "похищение и пытки", "аресты и обыски", "запрет проведения религиозной деятельности", "преследования за публикации религиозного характера в интернете " тому подобное.

Отмечается, что непосредственно подверглись и продолжают подвергаться гонениям на оккупированных территориях, кроме вышеупомянутой религиозной организации, представители католических, протестантских, мусульманских и иудейских организаций. Означенное указывает на систематическое нарушение РФ в АР Крым основополагающих прав человека.

"Министерство культуры Украины обращается ко всем международным мониторинговым организациям и правозащитным институтам в сфере прав и свобод человека относительно фиксации этого преступления и просит дать надлежащую правовую оценку совершенному нарушению прав религиозной организации", - добавили в Минкульте.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 июля, 2019 среда

больше новостей

31 июля, 2019 среда

30 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать