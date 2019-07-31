Захват храма ПЦУ в Крыму: Минкульт обратился к международным организациям

31 июля, 2019, 15:44

Минкульт Украины призвал международные организации отреагировать на нарушение прав религиозной общины ПЦУ на территории аннексированного Россией Крыма

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

Министерство культуры Украины в очередной раз обращает внимание и осуждает преступные действия оккупационных властей Российской Федерации в Автономной Республике Крым, связанные с нарушением права на свободу вероисповедания и имущественных прав религиозных организаций.

"Так, в очередной раз можно констатировать преступление по категории "захват культовых зданий, осквернение, повреждение или уничтожение религиозной святыни". В частности, 24 июля 2019 года в г. Симферополе. Из кафедрального собора святого равноапостольного князя Владимира и княгини Ольги Украинской православной церкви (ПЦУ) была похищена церковная утварь. Под прикрытием осуществления ремонтных работ (которые ведутся с конца июня текущего года) по протекции так называемого "Министерства имущественных и земельных отношений Крыма" осуществлен рейдерский захват и происходит варварская порча имущества Крымской епархии Украинской православной церкви (ПЦУ)", - сообщили в Минкультуры.

С начала оккупации Автономной Республики Крым Российской Федерацией предприняты многочисленные факты правонарушений на почве ненависти по признаку религиозных убеждений. В частности такие правонарушения, кроме "захвата культовых зданий, осквернения, повреждения или уничтожения религиозных святынь", осуществлены по направлениям: "похищение и пытки", "аресты и обыски", "запрет проведения религиозной деятельности", "преследования за публикации религиозного характера в интернете " тому подобное.

Отмечается, что непосредственно подверглись и продолжают подвергаться гонениям на оккупированных территориях, кроме вышеупомянутой религиозной организации, представители католических, протестантских, мусульманских и иудейских организаций. Означенное указывает на систематическое нарушение РФ в АР Крым основополагающих прав человека.

"Министерство культуры Украины обращается ко всем международным мониторинговым организациям и правозащитным институтам в сфере прав и свобод человека относительно фиксации этого преступления и просит дать надлежащую правовую оценку совершенному нарушению прав религиозной организации", - добавили в Минкульте.