Wizz Air отменил 50 вылетов из Киева в течение последних двух недель
31 июля, 2019, 14:08
Венгерский авиаперевозчик Wizz Air с 16 по 30 июля отменил 50 вылетов из Киева
Об этом свидетельствует информационное табло аэропорта "Жуляны", передает avianews.com.
В указанный период отменялись от двух до четырех рейсов из украинской столицы.
Изменения расписания коснулись вылетов по 17 направлениям: в Берлин, Биллунн, Братиславу, Бремен, Будапешт, Варшаву, Вену, Гамбург, Ганновер, Дортмунд, Кельн, Копенгаген, Краков, Ларнаку, Мемминген, Ригу, Франкфурт.
В авиакомпании Wizz Air пока не прокомментировали эту ситуацию.
- Напомним, авиакомпания Wizz Air начала продажу билетов на рейсы из аэропорта "Борисполь" . До этого компания осуществляла полеты с аэропрту им. И. Сикорского (Жуляны).
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