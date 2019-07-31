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Espreso.tvОбществоWizz Air отменил 50 вылетов из Киева в течение последних двух недель

Wizz Air отменил 50 вылетов из Киева в течение последних двух недель


фото: avianews
Венгерский авиаперевозчик Wizz Air с 16 по 30 июля отменил 50 вылетов из Киева

Об этом свидетельствует информационное табло аэропорта "Жуляны", передает avianews.com.

В указанный период отменялись от двух до четырех рейсов из украинской столицы.

Изменения расписания коснулись вылетов по 17 направлениям: в Берлин, Биллунн, Братиславу, Бремен, Будапешт, Варшаву, Вену, Гамбург, Ганновер, Дортмунд, Кельн, Копенгаген, Краков, Ларнаку, Мемминген, Ригу, Франкфурт.

В авиакомпании Wizz Air пока не прокомментировали эту ситуацию.

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