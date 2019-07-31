Вышел украинский трейлер фильма о скандальном продюсере Вайнштейне с датой проката в Украине
Об этом Еспресо.TV сообщили в дистрибьюторской компании Arthouse Traffic.
Документальная картина "Вайнштейн" рассказывает о взлете и падении голливудского продюсера, кинотитана Харви Вайнштейна, обвиняемого в десятках случаев сексуальных домогательств. Сюжет ленты рассказывает, как Вайнштейн расширял свое влияние на протяжении десятилетий. Бывшие коллеги, друзья по колледжу и журналисты размышляют над общественным восприятием Вайнштейна как провидца, подробно описывая его безжалостные попытки сохранить свою власть под угрозой серьезного скандала.
Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале "Сандэнс" в США. Украинский - в рамках программы "Гала-премьеры" на Одесском кинофестивале.
Фильм выходит в украинский прокат 22 августа.
Режиссером выступила Урсула Макфарлейн.
Фото: Arthouse Traffic
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