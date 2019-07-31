Вышел украинский трейлер фильма о скандальном продюсере Вайнштейне с датой проката в Украине

31 июля, 2019, 12:51

Лента "Вайнштейн" (Untouchable) расскажет о взлете и падении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в десятках случаев сексуальных домогательств

Об этом Еспресо.TV сообщили в дистрибьюторской компании Arthouse Traffic.

Документальная картина "Вайнштейн" рассказывает о взлете и падении голливудского продюсера, кинотитана Харви Вайнштейна, обвиняемого в десятках случаев сексуальных домогательств. Сюжет ленты рассказывает, как Вайнштейн расширял свое влияние на протяжении десятилетий. Бывшие коллеги, друзья по колледжу и журналисты размышляют над общественным восприятием Вайнштейна как провидца, подробно описывая его безжалостные попытки сохранить свою власть под угрозой серьезного скандала.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале "Сандэнс" в США. Украинский - в рамках программы "Гала-премьеры" на Одесском кинофестивале.

Фильм выходит в украинский прокат 22 августа.

Режиссером выступила Урсула Макфарлейн.

Фото: Arthouse Traffic