Видел Зеленского только на корпоративе, - Омелян

31 июля, 2019, 22:44

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал заявления президента и рассказал о знакомстве

Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV .

Омелян заявил, что не хотел конфликтовать с президентом Владимиром Зеленским, но он своим поведением провоцирует его на ответ.

"У меня не было никакого желания трогать Зеленского. Ну, идет он в президенты. Дай Бог ему здоровья. Но, когда он начинает со всех трибун и телевидения рассказывать, что дорог нет, что правительство - это проблема, что чиновники рожают детей в США в то время, когда в его команде работают люди самые близкие, у которых дети рождены и живут за границей своими семьями. Ну, сорри, это не порядочно. Это отвратительно, если ты начинаешь свое президентство с такого, тогда будет ответ", - сказал министр.

В ответ на вопрос, знаком ли Омелян с Зеленским лично, ответил, что они пересекались только на корпоративе.

"Когда-то, очень давно я его видел на одном корпоративе, где он выступал - все", - сказал Омелян.