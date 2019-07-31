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Espreso.tvОбществоВид на жительство в Польше имеют 200 тыс. украинцев, из них 20 тыс. получили его в этом году

Вид на жительство в Польше имеют 200 тыс. украинцев, из них 20 тыс. получили его в этом году


фото: yavp.pl
В первом полугодии 2019 года вид на жительство в Польше получили около 27 тысяч иностранцев, подавляющее большинство которых являются гражданами Украины

Такие данные приводит Управление по вопросам иностранцев Польши (UDSC).

Отмечается, что больше всего выросла группа граждан Украины, Беларуси и Грузии. Так, с января 2019-му документы получили 19,4 тыс. украинцев. Таким образом, в целом вид на жительство в Польше сейчас имеют 199 тыс. граждан Украины.

По данным ведомства, соответствующие разрешения в первом полугодии получили также 3 тыс. белорусов, 1,3 тыс. грузин, 800 индусов, 500 граждан Непала и тому подобное.

Сейчас актуальны документы на пребывание в Польше имеют 400 тыс иностранцев, из которых половина - украинцы.

Больше всего иностранцев получают разрешение на проживание в Мазовецком воеводстве с административным центром в Варшаве (26%), Нижнесилезском (Вроцлав) - 11%, Великопольском (Познань) - 10%, а также Малопольском (Краков) и Силезском (Катовице) воеводствах - по 9 %.

Документы на жительство в Польше иностранцы получают сроком на 2-3 года, а на постоянное - на пять или десять лет.

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