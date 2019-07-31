Вопреки закону о "гей-пропаганде": музыканты Rammstein поцеловались на сцене в Москве
31 июля, 2019, 16:30
Гитаристы немецкой группы Rammstein Пауль Ландерс и Ричард Круспе во время концерта в московском стадионе "Лужники" поцеловались в знак протеста против российского закона об ответственности за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних"
Соответствующее фотографию музыканты распространили в Instagram группы.
В понедельник, 29 июля, в Москве состоялся концерт немецкой индастриал-метал группы Rammstein.
Сами музыканты свой поцелуй прокомментировали подписью к фото "Россия, мы тебя любим!" на русском языке.
Закон, известный как запрет "пропаганды гомосексуализма", был принят в РФ в 2003 году Путиным.
Как пишет Metal Hammer, согласно закону, иностранцы могут быть арестованы и задержаны на срок до 15 суток или оштрафованы на сумму до 5000 рублей, а затем депортированы.
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