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Espreso.tvМирВопреки закону о "гей-пропаганде": музыканты Rammstein поцеловались на сцене в Москве

Вопреки закону о "гей-пропаганде": музыканты Rammstein поцеловались на сцене в Москве

Гитаристы немецкой группы Rammstein Пауль Ландерс и Ричард Круспе во время концерта в московском стадионе "Лужники" поцеловались в знак протеста против российского закона об ответственности за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних"

Соответствующее фотографию музыканты распространили в Instagram группы.

В понедельник, 29 июля, в Москве состоялся концерт немецкой индастриал-метал группы Rammstein.

Сами музыканты свой поцелуй прокомментировали подписью к фото "Россия, мы тебя любим!" на русском языке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия, мы любим тебя! Photos: @jenskochphoto

Публикация от Rammstein (@rammsteinofficial)

Закон, известный как запрет "пропаганды гомосексуализма", был принят в РФ в 2003 году Путиным.

Как пишет Metal Hammer, согласно закону, иностранцы могут быть арестованы и задержаны на срок до 15 суток или оштрафованы на сумму до 5000 рублей, а затем депортированы.

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