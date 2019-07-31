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Espreso.tvОбществоВ Желтых Водах продадут бронзового Ленина, чтобы погасить зарплатные задолженности

В Желтых Водах продадут бронзового Ленина, чтобы погасить зарплатные задолженности


фото: dsnews
Директор "Производственного жилищно-ремонтно-эксплуатационного объединения" Желтоводского городского совета "надеется, что памятник может заинтересовать кого-то своей "художественной ценностью"

Об этом сказал директор КП "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение" Желтоводского городского совета" Андрей Поляков, передает Укринформ.

В Желтых Водах на Днепропетровщине выставлен на аукцион бронзовый памятник Ленину, который после демонтажа в 2014 году хранился на складе местного коммунального предприятия.

"Он (памятник Ленину, - ред.) может кого-то заинтересовать не только как металл, а имеет еще и какую-то художественную ценность", - считает руководитель.

По его словам, торги состоятся 8 августа, а заявки на участие подали с десяток потенциальных покупателей.

Поляков рассказал, что предприятие имеет миллионные долги, имущество описала государственная исполнительная служба. Чтобы погасить хотя бы зарплатный долг (а это почти 400 тыс. грн), коммунальщикам разрешили продать с аукциона четырехметровую шеститонную фигуру Ильича.

На Днепропетровщине существует частный музей тоталитарного режима. Его создал в собственном дворе в селе Куриловка директор ООО ПТФ "МИКОМП" Олег Мороз. В его коллекции сейчас почти 40 экспонатов.

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