В Запорожье экс-сотрудник МВД шпионил для ФСБ: сообщал о настроениях и социально-экономическом положении
31 июля, 2019, 11:24
Бывший сотрудник правоохранительного ведомства вел разведывательную деятельность в пользу государства-агрессора
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ установили, что жителя Запорожья завербовал сотрудник ФСБ РФ, когда тот находился в аннексированном Крыму.
По заданию "куратора" агент через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье.
Полученную информацию он передавал представителю ФСБ при выезде в оккупированный Крыму под предлогом якобы решения семейных вопросов.
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