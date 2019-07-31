В Запорожье экс-сотрудник МВД шпионил для ФСБ: сообщал о настроениях и социально-экономическом положении

31 июля, 2019, 11:24

Бывший сотрудник правоохранительного ведомства вел разведывательную деятельность в пользу государства-агрессора

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ установили, что жителя Запорожья завербовал сотрудник ФСБ РФ, когда тот находился в аннексированном Крыму.

По заданию "куратора" агент через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье.

Полученную информацию он передавал представителю ФСБ при выезде в оккупированный Крыму под предлогом якобы решения семейных вопросов.