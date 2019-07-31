В Италии сын главы МВД катался на полицейском гидроцикле

31 июля, 2019, 18:02

Полиция итальянского города Равенна расследует морскую прогулку сына главы МВД Сальвини на гидроцикле полиции

Об этом сообщает ANSA.

Расследование начали после появления видео, на котором видно, как сын Сальвини садится на гидроцикл агента морской полиции Милана, чтобы покататься.

Сальвини заявил, что его сын на гидроцикле - это ошибка.

"Мой сын на полицейском гидроцикле - это моя ошибка как отца, полицейский не должен нести никакой ответственности за это, я наоборот ему благодарен, ведь полицейские ежедневно рискуют своей жизнью", - сказал глава МВД.

В оппозиции осудили этот инцидент.

"Транспортные средства полиции служат гарантией нашей безопасности, но не для развлечений семьи Сальвини", - сказал Эмануэле Фиано, член итальянской Палаты депутатов от левоцентристской партии "Демократико".