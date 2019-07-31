В Украину вернулся моряк, который 3 года был под стражей в Ливии
31 июля, 2019, 15:05
В среду, 31 июля, в Украину из Ливии вернулся моряк, который с 2016 года обвинялся там в совершении правонарушения
Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц в Twitter.
"Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, которій обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года. Работаем, чтобы как можно скорее вернуть домой из Ливии и других стран всех украинских моряков", - говорится в сообщении.
Заец не назвал фамилию моряка и дело, в рамках которой украинец фигурировал.
Благодаря усилиям укр дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года. Работаем, чтобы как можно скорее вернуть домой из Ливии и других стран всех украинских моряков!- Andriy Zayats (@ZayatsAz) 31 июля 2019 г.
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