В Украине закрыли последнюю общенациональную спортивную газету

31 июля, 2019, 13:10

Газета "Спорт-Экспресс в Украине" с 1 августа прекращает выдавать печатную версию

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" в Украине в номере за 31 июля.

С 1 августа печатная версия издания прекращает свое существование, продолжит работу только сайт.

"Постоянное развитие информационных технологий ставит современные СМИ перед новыми вызовами. Уходят в прошлое старые принципы подачи оперативной информации, приобретают актуальность другие. Не остается в стороне и" Спорт-Экспресс в Украине ". Сообщаем вам, что с 1 августа бумажная версия газеты прекращает свое существование ", - говорится в заявлении издания.

"Спорт-Экспресс в Украине" издавался с 2004 года. Газета выходила пять раз в неделю - в понедельник и пятницу на 12 полосах, во вторник, среду и четверг - на 8 полосах.

"Спорт-Экспресс в Украине" начинал работу, как отечественное подразделение российского издания "Спорт-Экспресс". Позже издание отказалось от использования российского контента.

"Спорт-Экспресс в Украине" выходил только на русском языке, но был последней общенациональной спортивной газетой.