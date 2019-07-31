В Украине 53 населенных пункта в 5 областях остались без электричества
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Во Львовской области обесточены 44 населенных пункта, в Одесской - 4, в Запорожской - 2, в Луганской - 2, в Киевской - 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, 30 июля в с. Максимовка Вольнянского района Запорожской области непогода повредила шиферная кровля школы на площади около 400 м2, крыши 10 частных жилых домов, а также повалила деревья. К счастью, жертв и пострадавших нет. Подразделения ДСНС убрали 30 поваленных деревьев.
Также 30 июня в с. Свято-Покровское Бахмутского района Донецкой области из-за сложных погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены насосную станцию, обеспечивающую водоснабжение около 11 тыс. абонентов.
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