В Украине 53 населенных пункта в 5 областях остались без электричества

31 июля, 2019, 09:58

Из-за осложнения погодных условий в 5 областях Украины по состоянию на 7:00 среды, 31 июля, остались без электроснабжения 53 населенных пункта

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Во Львовской области обесточены 44 населенных пункта, в Одесской - 4, в Запорожской - 2, в Луганской - 2, в Киевской - 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, 30 июля в с. Максимовка Вольнянского района Запорожской области непогода повредила шиферная кровля школы на площади около 400 м2, крыши 10 частных жилых домов, а также повалила деревья. К счастью, жертв и пострадавших нет. Подразделения ДСНС убрали 30 поваленных деревьев.

Также 30 июня в с. Свято-Покровское Бахмутского района Донецкой области из-за сложных погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены насосную станцию, обеспечивающую водоснабжение около 11 тыс. абонентов.