В Трускавце никакого "расслабона" не замечаю, - Разумков о тренинге "Слуг народа"
Об этом сообщает "Украинская правда".
На вопрос, верит ли он, что за неделю можно чему-то научиться, Разумков ответил: "Не только верю, я в этом уверен".
"Здесь есть ряд задач, которые мы ставим. Обучение. Люди учатся, и это видно. Никакого "расслабона" не замечаю. График более чем плотный. Я уверен, что это не последний наш семинар. Какие будут другие, посмотрим. Возможно если бы они учились (представители бывшей власти, - ред.), то не оставляли бы за собой те показатели, которые есть", - сказал он.
Помимо того, по словам Разумкова, вторая задача для партии "Слуга народа" - это формирование команды. Ведь в истории страны еще не было такой большой фракции.
"Вторая задача, которую мы поставили - формирование команды. Не было в истории страны такой большой фракции, которая за такой короткий промежуток времени набрала бы такое большое количество "штыков", в хорошем смысле этого слова. Я уверен, что через неделю будете все всех знать. И по имени, и в лицо", - добавил он.
По словам Разумкова не все кандидаты смогли приехать на учебу. На обучение приехали примерно 265-270 будущих нардепов.
- Напомним, с понедельника, 29 июля, избранные депутаты от "Слуги народа" проходят недельный образовательный интенсив в Прикарпатье.
- Разумков объяснил, почему семинар для "слуг народа" состоится в самом дорогом отеле Трускавца.
- Будущий нардеп от "Слуги народа" показал свой номер в Трускавце.
- На тренинге "Cлуги народа" учились прыгать.
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