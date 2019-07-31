В Трускавце никакого "расслабона" не замечаю, - Разумков о тренинге "Слуг народа"

31 июля, 2019, 19:38

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал об эффективности тренинга в Трускавце и о плотном графике занятий будущих нардепов

Об этом сообщает "Украинская правда".

На вопрос, верит ли он, что за неделю можно чему-то научиться, Разумков ответил: "Не только верю, я в этом уверен".

"Здесь есть ряд задач, которые мы ставим. Обучение. Люди учатся, и это видно. Никакого "расслабона" не замечаю. График более чем плотный. Я уверен, что это не последний наш семинар. Какие будут другие, посмотрим. Возможно если бы они учились (представители бывшей власти, - ред.), то не оставляли бы за собой те показатели, которые есть", - сказал он.

Помимо того, по словам Разумкова, вторая задача для партии "Слуга народа" - это формирование команды. Ведь в истории страны еще не было такой большой фракции.

"Вторая задача, которую мы поставили - формирование команды. Не было в истории страны такой большой фракции, которая за такой короткий промежуток времени набрала бы такое большое количество "штыков", в хорошем смысле этого слова. Я уверен, что через неделю будете все всех знать. И по имени, и в лицо", - добавил он.

По словам Разумкова не все кандидаты смогли приехать на учебу. На обучение приехали примерно 265-270 будущих нардепов.