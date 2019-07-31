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Espreso.tvОбществоВ СНБО анонсировали изменения в финансировании обороны

В СНБО анонсировали изменения в финансировании обороны


фото: zn.ua
В бюджете на 2020 год будут изменены принципы, на которых осуществляется финансирование государственных расходов на безопасность и оборону

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк во время заседания СНБО, посвященного вопросам финансирования национальной обороны из бюджета, передает пресс-служба ведомства.

"Расходы не должны быть увеличенной проекцией предыдущих лет. Общество и президент Украины ожидают серьезных реформ в сфере безопасности и обороны, которые должны найти отражение в следующем году, в частности в бюджете ", - заявил Данилюк.

В частности, он добавил, что приоритетом в финансировании расходов на оборону станет максимальная эффективность использования бюджетных средств.

Отметим, что согласно закону о Национальной безопасности, расходы на оборону в Украине не должны быть меньше 5% от валового внутреннего продукта.

 
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