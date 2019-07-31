В Румынии изнасиловали и убили 15-летнюю девушку, звонки которой игнорировала полиция. Министр подал в отставку
31 июля, 2019, 11:01
Министр внутренних дел Румынии Николае Могао подал в отставку на фоне скандала из-за изнасилования и убийства несовершеннолетней
Об этом сообщает Радио Свобода .
Отмечается, что Могао назначили на должность 24 июля - в день исчезновения 15-летней Александры Мацешану у города Каракал на юге страны. Уже через 3 дня тысячи людей протестовали в Бухаресте из-за медленной реакции полиции на это дело.
Напомним, 15-летняя Александра была изнасилована и убита в южном городе Каракал. Полиции понадобилось 19 часов, чтобы найти девушку, которая трижды звонила по номеру экстренной службы.
По телефону она заявляла, что ее избил и изнасиловал человек, который подобрал ее по дороге, когда она добиралась автостопом в город.
Правоохранители нашли ее тело. Власти Румынии заявила, что подозреваемый в убийстве задержали.
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