В Румынии изнасиловали и убили 15-летнюю девушку, звонки которой игнорировала полиция. Министр подал в отставку

31 июля, 2019, 11:01

Министр внутренних дел Румынии Николае Могао подал в отставку на фоне скандала из-за изнасилования и убийства несовершеннолетней

Об этом сообщает Радио Свобода .

Отмечается, что Могао назначили на должность 24 июля - в день исчезновения 15-летней Александры Мацешану у города Каракал на юге страны. Уже через 3 дня тысячи людей протестовали в Бухаресте из-за медленной реакции полиции на это дело.

Напомним, 15-летняя Александра была изнасилована и убита в южном городе Каракал. Полиции понадобилось 19 часов, чтобы найти девушку, которая трижды звонила по номеру экстренной службы.

По телефону она заявляла, что ее избил и изнасиловал человек, который подобрал ее по дороге, когда она добиралась автостопом в город.

Правоохранители нашли ее тело. Власти Румынии заявила, что подозреваемый в убийстве задержали.