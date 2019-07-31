//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Румынии изнасиловали и убили 15-летнюю девушку, звонки которой игнорировала полиция. Министр подал в отставку

В Румынии изнасиловали и убили 15-летнюю девушку, звонки которой игнорировала полиция. Министр подал в отставку


фото: reuters
Министр внутренних дел Румынии Николае Могао подал в отставку на фоне скандала из-за изнасилования и убийства несовершеннолетней

Об этом сообщает Радио Свобода .

Отмечается, что Могао назначили на должность 24 июля - в день исчезновения 15-летней Александры Мацешану у города Каракал на юге страны. Уже через 3 дня тысячи людей протестовали в Бухаресте из-за медленной реакции полиции на это дело.

Напомним, 15-летняя Александра была изнасилована и убита в южном городе Каракал. Полиции понадобилось 19 часов, чтобы найти девушку, которая трижды звонила по номеру экстренной службы.

По телефону она заявляла, что ее избил и изнасиловал человек, который подобрал ее по дороге, когда она добиралась автостопом в город.

Правоохранители нашли ее тело. Власти Румынии заявила, что подозреваемый в убийстве задержали.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 июля, 2019 среда

больше новостей

31 июля, 2019 среда

30 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать