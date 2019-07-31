В Харькове снова осквернили памятник воинам УПА

31 июля, 2019, 17:38

В Харькове неизвестные разрисовали краской памятный знак УПА в Киевском районе

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что 31 июля полиции сообщили о нарушениях в Молодежном парке.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время работники полиции принимают меры для установления личностей правонарушителей и их местонахождение", - информирует полиция.

Памятный знак УПА в Харькове установила Харьковская облорганизация Народного Руха Украины в 1992 году с разрешения Харьковского горсовета. С тех пор его регулярно пытаются снести или разрушить.

20 декабря 2006 года памятный знак снесли члены Евразийского союза молодежи, но вскоре его восстановили.

Позже представители левых политических партий неоднократно требовали от городских властей снести памятный знак УПА.

26 апреля 2013 года неизвестные похитили часть памятника - массивный гранитный камень. 6 февраля 2014 года неизвестные похитили памятный крест. Но вскоре его снова восстановили.

В декабре 2014 года неизвестные взорвали памятный знак. Председатель Харьковской обладминистрации Игорь Балута пообещал, что виновные во взрыве будут наказаны, а сам памятный знак - восстановлен.

В ночь на 14 октября 2017 года, 14 марта и 6 августа 2018 года, 24 июня и 28 июля 2019 неизвестные обливали памятный знак УПА красной краской.