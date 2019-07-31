В Донецкой области на вымогательстве $ 250 за гектар земли задержали чиновницу Госгеокадастра
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Денежные средства нужно было заплатить за решение вопроса о выделении земельных участков. Сумма неправомерной выгоды колебалась от $ 200 до $ 250 за гектар, в зависимости от расположения участка и материального положения граждан.
Оперативники Управления защиты экономики в Донецкой области Национальной полиции за процессуального руководства прокуратуры Донецкой области разоблачили преступную схему систематического вымогательства неправомерной выгоды за решение земельных вопросов, организованную должностным лицом Госгеокадастра.
За решение вопроса о выделении земельных участков для ведения личного хозяйства первый заместитель областного управления Госгеокадастра. требовала и получала «вознаграждение».
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий был задокументирован факт вымогательства 1200 долларов США неправомерной выгоды за решение земельного вопроса, а именно выделение в собственность шести гектаров земли.
Во вторник, 30 июля, оперативники Управления защиты экономики в Донецкой области Национальной полиции за процессуального руководства прокуратуры Донецкой области задержали должностное лицо при получении оговоренной суммы неправомерной выгоды.
Фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
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