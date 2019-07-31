В Черном море почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном, - исследование ЕС

31 июля, 2019, 11:11

Концентрация некоторых загрязняющих веществ в Черном море превышает пороговое значение

Об этом говорится в сообщении делегации Европейского Союза в Украине, передает Радио Свобода .

На основе исследований, проведенных с 2017 года в прибрежных водах Грузии, Украины, России и в открытом море, ЕС заявляет, что 83% морского мусора составляет пластик: "а именно бутылки, обертки от конфет и пакеты".

Большие реки Украины несут к морю от шести до 50 единиц мусора в час.

Таким образом, в Черном море есть 90,5 предметов мусора на квадратный километр. Для сравнения, в Средиземном море их 50.

Кроме того, в исследованиях Черного моря указано, что "концентрация некоторых загрязняющих веществ превышает пороговое значение".

Часть из обнаруженных химических веществ - опасны для жизни человека и морских обитателей.

Среди них - бензо (а) пирен, "несколько пестицидов, инсектицидов, а также ртуть и антипирены в рыбе", говорится в сообщении.

С положительного ЕС отмечает улучшение состояния крупнейшей в мире колонии красных водорослей - филофорного поля Зернова - с "плохого" до "удовлетворительного".

Кроме того, во время исследований во многих пробах по всему Черному морю обнаружили признаки присутствия европейского осетра, который считался почти исчезнувшим.

"Полученные результаты исследований должны способствовать улучшению статуса Черного моря ..., а также глобальному пониманию текущих рисков и угроз морской экосистеме", - заявил руководитель проекту ЕС Ярослав Слободник.

Проект ЕС по мониторингу Черного моря продлится до 2020 года и имеет бюджет в 1,6 млн евро.