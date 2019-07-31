В Британии мужчину приговорили к 50 минутам лишения свободы
31 июля, 2019, 15:18
Мужчине дали самый короткий в Великобритании тюремный срок - 50 минут
Об этом пишет Daily Mail .
Отмечается, что осужденный под действием алкоголя, кокаина и марихуаны метлой выбил окна в доме бывшей девушки. Затем он пытался сбежать от полицейских.
Мужчину попросили использовать время для того, чтобы написать письмо с извинениями.
В камере ему дали ручку и бумагу, и он написал 2 письма, которые судья заставил его зачитать по возвращении в зал заседания.
В письме своей бывшей он сказал: "Простите, что разбил ваше окно. Это было глупое решение, которое я принял на эмоциях. Надеюсь, вы меня извините"
В письме к офицерам осужденный сказал: "Я искренне сожалею о своих действиях. Я не собирался причинять вред, это было мгновенное решение".
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