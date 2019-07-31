В Британии мужчину приговорили к 50 минутам лишения свободы

31 июля, 2019, 15:18

Мужчине дали самый короткий в Великобритании тюремный срок - 50 минут

Об этом пишет Daily Mail .

Отмечается, что осужденный под действием алкоголя, кокаина и марихуаны метлой выбил окна в доме бывшей девушки. Затем он пытался сбежать от полицейских.

Мужчину попросили использовать время для того, чтобы написать письмо с извинениями.

В камере ему дали ручку и бумагу, и он написал 2 письма, которые судья заставил его зачитать по возвращении в зал заседания.

В письме своей бывшей он сказал: "Простите, что разбил ваше окно. Это было глупое решение, которое я принял на эмоциях. Надеюсь, вы меня извините"

В письме к офицерам осужденный сказал: "Я искренне сожалею о своих действиях. Я не собирался причинять вред, это было мгновенное решение".