УПЛ: где смотреть стартовые матчи "Шахтера" и "Динамо" в чемпионате Украины

31 июля, 2019, 10:45

Сегодня "Шахтер" и "Динамо" сыграют стартовые матчи чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Действующий чемпион страны "Шахтер" встретится в гостях с бронзовым призером предыдущего первенства - "Александрией". "Динамо", которое в прошлом сезоне финишировали в премьер-лиге вторым, на выезде сыграет с "Карпатами". В еще одном матче 1-го тура дебютант УПЛ "Днепр-1" будет принимать "Олимпик".

Чемпионат Украины

1-й тур

31 июля

19:00 - "Днепр-1" - "Олимпик", УНИАН

19:00 - "Александрия" - "Шахтер", "Футбол 2"

19:30 - "Карпаты" - "Динамо", "2 + 2"