УПЛ: где смотреть стартовые матчи "Шахтера" и "Динамо" в чемпионате Украины
31 июля, 2019, 10:45
Сегодня "Шахтер" и "Динамо" сыграют стартовые матчи чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Действующий чемпион страны "Шахтер" встретится в гостях с бронзовым призером предыдущего первенства - "Александрией". "Динамо", которое в прошлом сезоне финишировали в премьер-лиге вторым, на выезде сыграет с "Карпатами". В еще одном матче 1-го тура дебютант УПЛ "Днепр-1" будет принимать "Олимпик".
Чемпионат Украины
1-й тур
31 июля
19:00 - "Днепр-1" - "Олимпик", УНИАН
19:00 - "Александрия" - "Шахтер", "Футбол 2"
19:30 - "Карпаты" - "Динамо", "2 + 2"
- 28 июля в Одессе в матче за Суперкубок Украины "Динамо" победило "Шахтер" и получило первый трофей нового сезона.
- 28 июня во Полтаве матчем между "Ворсклой" и "Зарей" начался новый чемпионат Украины по футболу.
- 30 июля "Колос" из села Ковалевка получил дебютную победу в чемпионате Украины , хотя доигрывал матч в меньшинстве.
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