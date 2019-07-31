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Espreso.tvОбществоУкрзализныця сократит пассажирские перевозки, если правительство не изменит налогообложения для компании

Укрзализныця сократит пассажирские перевозки, если правительство не изменит налогообложения для компании


фото: korrespondent.net
В Укрзализныце заявили, что уменьшат объемы пассажирских перевозок, если в правительстве не согласуют изменения в Налоговый кодекс по уменьшению ставки налога на землю для компании

Об этом говорится в заявлении директора по развитию бизнеса Укрзализныци Андрея Рязанцева.

"Ряд министерств и ведомств решили по разным причинам или не поддержать или отправить на доработку проект Закона об изменениях в Налоговый кодекс относительно возвращения коэффициента 0,25 при налогообложении земель железнодорожного транспорта, разработанный МПС. Проект поддержало только Министерство инфраструктуры Украины ", - говорится в сообщении

По словам Рязанцева, во время голосования бюджета на 2019 в Налоговый кодекс внесли изменения, согласно которым Укрзализныцю лишили права на льготу по уплате налога на землю. Поэтому Укрзализныци необходимо будет переплатить 3 млрд грн налога в бюджет.

"Дополнительные расходы (на уплату налога на землю- ред.) в 3 млрд грн в год приведут к пересмотру объемов пассажирских перевозок в сторону уменьшения, сокращение малоэффективной инфраструктуры", - сообщили в Укрзализныце.

Там также добавляют, что в большинстве стран мира железная дорога и железнодорожная инфраструктура не облагается налогом на землю вообще.

  • Напомним, ранее в УЗ заявили, что пассажирские перевозки для Укрзализныци убыточные: ежегодно компания теряет около 10 млрд грн .
 
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