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Espreso.tvОбществоСериал "Чернобыль" оживил интерес туристов к Литве

Сериал "Чернобыль" оживил интерес туристов к Литве


фото: youtube
Литва, принимавшая участие в ликвидации аварии на ЧАЭС, наблюдает наплыв туристов после выхода сериала НВО

Об этом сообщает Washington Post.

В мае 2019 года на НВО состоялась премьера сериала "Чернобыль", который побил рекорд "Игры престолов". Съемки мини-сериала о катастрофе на ЧАЭС 1986 года проходили в том числе и на территории Литвы.

Теперь Литва стала одним из направлений "атомного туризма".

"На атомной электростанции в городе Игналина Михаил Нефедиев мрачно смотрел на мигание зеленых огней на панели, когда очередная группа любознательных посетителей заполнила помещение. 64-летний инженер объяснил им, что на самом деле произошло, когда аналогичный реактор в Чернобыле взорвался 33 года назад", - пишут в издании.

АЭС Игналина такого же типа, что и Чернобыльская. Она имеет схожую конструкцию и аналогичный реактор с водяным охлаждением и графитовыми стержнями для контроля. Его мощность достигает 1500 мегаватт. Литовская станция была закрыта десятилетия назад. Ее остановка и демонтаж была среди ключевых условий для вступления страны в ЕС в 2004 году.

В 1986-м Литва, будучи частью Советского Союза, была одной из республик, пострадавших от ядерной катастрофы на территории Украины. Тысячи людей были отправлены в Чернобыль для ликвидации последствий. Многие из них умерли. Сегодня история ядерной аварии помогает Литве нарастить туристический поток.

Сенсационный сериал "Чернобыль" продолжает направлять любознательных зрителей в места, где проводились съемки. В частности, они едут в Вильнюс, а также в Игналина, где блестящие урановые стержни охлаждаются в бетонных резервуарах.

Литовская АЭС, до сих пор открытая для туристов, приняла в 2018 году 2240 посетителей. К июлю этого года ее посетили уже 1630 человек. Руководство станции говорит, что спрос растет. "Думаю, они сняли хорошее кино. Но то, что произошло, давно в прошлом, не волнует нас теперь. Как по мне, оглядываться назад - это нехорошо", - сказал Нефедиев, объяснив, как взорвался реактор РБМК.

Туристы, которые приезжают в небольшую Балтийскую страну, чтобы посмотреть на места съемок "Чернобыля", прежде всего идут в музей КГБ в центре Вильнюса. Здесь были сняты сцены допросов. Также они едут в серые кварталы, построенные во времена СССР в середине 80-х годов, которые определенным образом похожи на Припять.

После осмотра мест в Вильнюсе, атомные туристы могут проехать 160 километров на север, чтобы провести 3 часа в настоящей АЭС. Им выдают дозиметры, пластиковые шлемы, белую одежду и обувь, прежде чем отведут в лабиринты длинных и плохо освещенных коридоров, зал в реакторах, турбинные ангары и центры контроля с красной кнопкой, которую нажали перед взрывом. Использование мобильных телефонов, камер, а также употребление любых продуктов строго ограничены.

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