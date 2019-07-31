Сайты с кнопкой "like" от Facebook будут уведомлять пользователей о сборе данных, - Европейский суд
31 июля, 2019, 10:08
Европейский суд постановил, что сайты, на которых есть кнопка "Like" от Facebook, несут ответственность за сбор данных пользователей наравне с соцсетью Facebook
Об этом Сообщает Интерфакс-Украина .
Интернет-страницы в таких случаях обязаны предупреждать посетителей о том, что их данные передаются сотрудникам Facebook, и объяснять, с какой целью это делается.
При этом ответственность за их дальнейшую обработку лежит только на соцсети, и другие сайты не имеют права принимать решения, связанные с этим процессом.
Суд отметил, что, публикуя кнопку "Нравится", сайт стремится оптимизировать свою рекламу и получить экономическую выгоду.