Российские оккупанты пять раз нарушили режим тишины, - штаб ООС
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции ООС с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов: вблизи Песков - из подствольного гранатомета; рядом с Водяным - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; в районе Широкино - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Потерь с украинской стороны не было зафиксировано.
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