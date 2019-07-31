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Espreso.tvОбществоРоссийские оккупанты пять раз нарушили режим тишины, - штаб ООС

Российские оккупанты пять раз нарушили режим тишины, - штаб ООС

С начала текущих суток российские оккупанты пять раз нарушили запрет на использование какого-либо оружия

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции ООС с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов: вблизи Песков - из подствольного гранатомета; рядом с Водяным - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; в районе Широкино - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Потерь с украинской стороны не было зафиксировано.

 

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