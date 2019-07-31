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Espreso.tvОбществоРоссия компенсировала Украине часть ущерба за загрязнение нефтепроводу "Дружба«

Россия компенсировала Украине часть ущерба за загрязнение нефтепроводу "Дружба«


фото: epa
Российская Федерация выплатила Украины компенсацию в размере 2300000 евро за загрязнение нефтепровода "Дружба"

Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты" в Facebook .

Как сообщается, "Укртранснафта" получила от российской "Транснефти" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений на украинский участок нефтепровода "Дружба".

В частности, эта сумма позволила покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле текущего года.

"Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО "Транснефть" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики", - говорится в сообщении.

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