Россия компенсировала Украине часть ущерба за загрязнение нефтепроводу "Дружба«

31 июля, 2019, 16:58

Российская Федерация выплатила Украины компенсацию в размере 2300000 евро за загрязнение нефтепровода "Дружба"

Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты" в Facebook .

Как сообщается, "Укртранснафта" получила от российской "Транснефти" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений на украинский участок нефтепровода "Дружба".

В частности, эта сумма позволила покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле текущего года.

"Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО "Транснефть" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики", - говорится в сообщении.