Россия компенсировала Украине часть ущерба за загрязнение нефтепроводу "Дружба«
Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты" в Facebook .
Как сообщается, "Укртранснафта" получила от российской "Транснефти" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений на украинский участок нефтепровода "Дружба".
В частности, эта сумма позволила покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле текущего года.
"Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО "Транснефть" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики", - говорится в сообщении.
- Напомним, в апреле из-за некачественной российской нефти на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси произошла поломка.
- "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (магистральный нефтепровод "Дружба") из-за некачественного сырья.
- 25 апреля Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Причина такого шага - низкое качество нефти.
- 2 мая главный инженер компании "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго заявил, что в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось около 5 млн тонн "грязной" нефти - с повышенным содержанием хлорорганических веществ.
- Согласно данным главы Минэнерго РФ Александра Новака, общий ущерб от загрязнения нефти в экспортном магистральном нефтепроводе "Дружба" может составить до $100 млн.
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