"Убийцы будут наказаны": в годовщину нападения на Гандзюк горсовет Херсона "украсили" надписью
Об этом говорится на странице "Кто заказал Гандзюк?" Facebook .
"Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступил надпись. Так и будет. Мы не слезем", - подписали фотографию активисты.
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31 июля 2018 на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
6 июня 2019 суд огласил приговор пятерым фигурантам дела Гандзюк .
4 июня все 5 обвиняемых в совершении покушения на херсонская общественную активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и согласились на соответствующее соглашение с прокурором.
Следствие до сих пор не нашло заказчиков убийства.
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