"Шальке" и "Бешикташ" не могут договориться о цене на Коноплянку

31 июля, 2019, 12:48

Турецкий "Бешикташ" и немецкий "Шальке" не могут договориться о цене на футболиста сборной Украины Евгения Коноплянку

Об этом сообщает Milliyet .

Турецкая сторона предложила за основного игрока сборной Украины 2 млн евро. Однако боссы немецкого клуба хотят получить не менее 4 млн евро.

Также стало известно, что по условиям контракта с турецким грандом, Коноплянка будет получать 2,5 млн евро в год. Сейчас его заработная плата в "Шальке" составляет 4 млн евро.

9-летний Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016 года. Первый сезон в немецкой команде он провел на правах аренды, после чего присоединился к клубу на постоянной основе.

В прошлом сезоне Коноплянка сыграл за "Шальке" 21 матч, забил 1 гол и сделал 1 голевой пас. Его контракт с немецким клубом истекает летом 2020 года.