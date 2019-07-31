//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Шальке" и "Бешикташ" не могут договориться о цене на Коноплянку

"Шальке" и "Бешикташ" не могут договориться о цене на Коноплянку


фото: gazeta.ru
Турецкий "Бешикташ" и немецкий "Шальке" не могут договориться о цене на футболиста сборной Украины Евгения Коноплянку

Об этом сообщает Milliyet .

Турецкая сторона предложила за основного игрока сборной Украины 2 млн евро. Однако боссы немецкого клуба хотят получить не менее 4 млн евро.

Также стало известно, что по условиям контракта с турецким грандом, Коноплянка будет получать 2,5 млн евро в год. Сейчас его заработная плата в "Шальке" составляет 4 млн евро.

9-летний Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016 года. Первый сезон в немецкой команде он провел на правах аренды, после чего присоединился к клубу на постоянной основе.

В прошлом сезоне Коноплянка сыграл за "Шальке" 21 матч, забил 1 гол и сделал 1 голевой пас. Его контракт с немецким клубом истекает летом 2020 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 июля, 2019 среда

больше новостей

31 июля, 2019 среда

30 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать