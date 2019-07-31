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Espreso.tvОбщество"Президент" непризнанного Приднестровья имеет украинский паспорт, - СМИ

"Президент" непризнанного Приднестровья имеет украинский паспорт, - СМИ

"Президент" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский является обладателем украинского паспорта и неоднократно использовал его для въезда на территорию Украины

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в журналистском расследовании Rise Moldova.

Информацию журналистов в этом подтверждают данные, предоставленные источниками в Государственной пограничной службе Украины.

Приднестровский чиновник, который до 2016 года был главой приднестровского МВД в звании генерал-майора, около 8 лет находился в розыске в Молдове. Однако это не мешало ему почти ежемесячно пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы.

Для этого он с 2007 по 2015 год использовал более 300 раз российский и как минимум 10 раз украинский загранпаспорт.

В МВД Украины изданию заявили, что на март 2019 года Красносельский не состоит в уголовном розыске, однако не стали комментировать, находился ли он в розыске раньше.

Rise Moldova приводит документ о том, что Красносельский был объявлен в международный розыск в 2007 году, но его сняли из списка в 2015 году по инициативе Кишинева. Почти через год он стал "президентом" непризнанной республики.

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