ПриватБанк переводит счета клиентов на стандарт IBAN
31 июля, 2019, 13:13
С 5 августа 2019 года корпоративные клиенты ПриватБанка и предприниматели получат новые номера счетов в международном формате IBAN
Об этом сообщила пресс-служба госбанка.
"Перевод на новые реквизиты счетов будет происходить автоматически, до 5 августа новые счета и выписки будут доступны в" Приват24 для бизнеса ", - говорится в сообщении.
Также в банке напомнили, что с 5 августа 2019 новые IBAN-счета станут доступными в "Приват24 для бизнеса" при создании платежей и в выписках.
А с 5 августа по 31 октября 2019 года в документах на перевод средств можно заполнять реквизиты "код банка" и "счет" в любых вариациях.
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