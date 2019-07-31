ПриватБанк переводит счета клиентов на стандарт IBAN

31 июля, 2019, 13:13

С 5 августа 2019 года корпоративные клиенты ПриватБанка и предприниматели получат новые номера счетов в международном формате IBAN

Об этом сообщила пресс-служба госбанка.

"Перевод на новые реквизиты счетов будет происходить автоматически, до 5 августа новые счета и выписки будут доступны в" Приват24 для бизнеса ", - говорится в сообщении.

Также в банке напомнили, что с 5 августа 2019 новые IBAN-счета станут доступными в "Приват24 для бизнеса" при создании платежей и в выписках.

А с 5 августа по 31 октября 2019 года в документах на перевод средств можно заполнять реквизиты "код банка" и "счет" в любых вариациях.

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