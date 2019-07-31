Протестующие в Гонконге вдохновляются украинский Революцией Достоинства, - СМИ
Об этом пишет американское издание Quartz .
В статье под заголовком "Почему протестующие Гонконга оглядываются на Украину?" говорится: "Хотя в течение последних нескольких лет мир стал свидетелем активизации общественных протестов от Ближнего Востока до Судана или Пуэрто-Рико, не так много из них срезонировали с жителями Гонконга, как проевропейские и антироссийские протесты в Украине 2014 года".
Протесты в центре Киева вспыхнули буквально за несколько месяцев до запуска Движения зонтиков в Гонконге в 2014 году.
"Пять лет спустя, на фоне того, как в Гонконге формируется гораздо более изменчивое движение сопротивления, ставки в котором стали выше, украинский опыт кажется еще более знакомым и наглядным, что вызывает тревогу", - отмечают в издании.
В статье цитируют активиста, который распространяет информацию о протестах в Гонконге, Ли Нгао. Он говорит, что опыт Украины вдохновляет их.
"Это как Давид против Голиафа. Протестующие в Гонконге действительно увлекаются украинцами и их стратегии и несгибаемым духом сопротивления", - комментирует Нгао.
Вместе с тем, издание подчеркивает, что одна из главных особенностей, которая отличает протесты друг от друга, - это отсутствие большого количества жертв, которой завершились протесты в Киеве.
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