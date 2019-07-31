Пропагандистский канал Russia Today не пригласят к участию в Global News Forum, - UATV

31 июля, 2019, 12:39

Российский пропагандистский канал не пригласят в 2020 году на Global News Forum, который пройдет в Украине

Об этом сообщила гендиректор телеканала UATV Людмила Березовская, передает Укринформ .

Соорганизатором мероприятия является украинский канал UATV.

"Во-первых, приглашение RT не планируется. Во-вторых, они вряд ли смогут попасть на территорию Украины, потому что почти все их сотрудники ездили в оккупированный Крым незаконным путем, поэтому наша СБУ их не пропустит", - рассказала Березовская.

Следующий Global News Forum состоится 13-15 июля 2020 году в Киеве.

Global News Forum году проходит в Стамбуле 29-31 июля, его тема - "Доверие и правда в журналистике". На этом мероприятии руководители новостных СМИ со всего мира (прежде всего из Азии и Тихоокеанского региона) обсуждают вызовы, которые возникают в условиях современного цифрового информационного пространства.