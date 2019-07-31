Президент утвердил изменения в Соглашение о малом пограничном движении между Украиной и Словакией
31 июля, 2019, 15:46
31 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в Соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о местном приграничном движении
Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Утвердить Соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о местном приграничном движении от 30 мая 2008 года, совершеное 16 апреля года в. Братиславе (прилагается)", - говорится в указе №568 / 2019 .
Отметим, что в тексте указа не указан год, когда были утверждены изменения к Соглашению.
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