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Espreso.tvОбществоПрезидент утвердил изменения в Соглашение о малом пограничном движении между Украиной и Словакией

Президент утвердил изменения в Соглашение о малом пограничном движении между Украиной и Словакией


фото: president.gov.ua
31 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в Соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о местном приграничном движении

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Утвердить Соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о местном приграничном движении от 30 мая 2008 года, совершеное 16 апреля года в. Братиславе (прилагается)", - говорится в указе №568 / 2019 .

Отметим, что в тексте указа не указан год, когда были утверждены изменения к Соглашению.

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