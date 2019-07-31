Посольство США об убийстве Гандзюк: солидарны с народом, который требует правосудия

31 июля, 2019, 14:33

В годовщину нападения на активистку посольство США выразило солидарность с народом Украины, который требует правосудия для Гандзюк и ее семьи

Об этом сообщает дипломатическое представительство в Twitter.

"Сегодня мы с грустью отмечаем годовщину нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк, которая бесстрашно боролась против коррупции за демократическую Украину. Мы солидарны с народом Украины, который требует правосудия для Гандзюк и ее семьи", - говорится в сообщении.

Чиновница Херсонского городского совета, активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне.