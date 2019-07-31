Пополнили бюджет: за полгода более 4 тыс. киевлян оштрафовали за курение

31 июля, 2019, 13:19

За полгода в Киеве оштрафовали 4297 человек, которые курили в запрещенных местах

Об этом сообщил депутат Киевсовета Александр Пабат со ссылкой на ответ полиции Киева на свой запрос.

"За 6 месяцев 2019 киевские курильщики отдали в бюджет 94 000 33 гривны в виде штрафов. По данным бдительных стражей порядка, любителей подымить в общественных местах только в этом году составлен 4297 протоколов", - отметил Пабат.

В прошлом году оштрафовали 6596 нарушителей на сумму 131 666 тыс. грн.

В 2013 году полиция составила 12780 протоколов на курильщиков нарушителей. Они заплатили 134,745 тыс. грн штрафов.

Согласно статье 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, курение табачных изделий в местах, где это запрещено законом, влечет предупреждение или наложение штрафа от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 170 гривен).

Повторное нарушение - штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 340 гривен).