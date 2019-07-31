Патрульные поймали в Киеве пони, бегавшего между автомобилями
31 июля, 2019, 21:15
31 июля в Киеве полицейские ловили пони, которого заметили на дороге между машинами
Об этом сообщает "Киев Автомобильный" в Facebook.
Инцидент произошел в Голосеевском районе, вероятно, животное сбежало из парка.
Вскоре выяснилось, что патрульным все-таки удалось поймать пони.
"Во время патрулирования инспекторы заметили пони, бегавшего на дороге между автомобилями. Еще немного - и он попал бы под колеса! Патрульные быстро согнали его на тротуар и поймали, чтобы обезопасить от возможной беды. Сейчас за ним едет его владелец", - рассказали полицейские.
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