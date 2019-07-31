//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПатрульные поймали в Киеве пони, бегавшего между автомобилями

Патрульные поймали в Киеве пони, бегавшего между автомобилями

31 июля в Киеве полицейские ловили пони, которого заметили на дороге между машинами

Об этом сообщает "Киев Автомобильный" в Facebook.

Инцидент произошел в Голосеевском районе, вероятно, животное сбежало из парка.

Вскоре выяснилось, что патрульным все-таки удалось поймать пони.

"Во время патрулирования инспекторы заметили пони, бегавшего на дороге между автомобилями. Еще немного - и он попал бы под колеса! Патрульные быстро согнали его на тротуар и поймали, чтобы обезопасить от возможной беды. Сейчас за ним едет его владелец", - рассказали полицейские.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 июля, 2019 среда

больше новостей

31 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать