Патрульные поймали в Киеве пони, бегавшего между автомобилями

31 июля, 2019, 21:15

31 июля в Киеве полицейские ловили пони, которого заметили на дороге между машинами

Об этом сообщает "Киев Автомобильный" в Facebook.

Инцидент произошел в Голосеевском районе, вероятно, животное сбежало из парка.

Вскоре выяснилось, что патрульным все-таки удалось поймать пони.

"Во время патрулирования инспекторы заметили пони, бегавшего на дороге между автомобилями. Еще немного - и он попал бы под колеса! Патрульные быстро согнали его на тротуар и поймали, чтобы обезопасить от возможной беды. Сейчас за ним едет его владелец", - рассказали полицейские.